AA 01.11.2025 13:32

Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 28 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 28 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sahte sosyal medya hesapları üzerinden "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

Araştırmalarda şüphelilerin, ikinci el eşya alım satımı yapan vatandaşları hedef alarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu sistematik şekilde işlediği tespit edildi.

Bu kapsamda 24 Ekim'de Diyarbakır merkezli Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen "Dalgakıran" adlı operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin MASAK işlem hacim tutarının 641 milyon lira olduğu belirlenirken, tüm banka ve kredi kuruluşu hesaplarına el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

