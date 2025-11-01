Duman 18.3ºC Ankara
DHA 01.11.2025 12:17

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Engin Çağlar hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta isimlerinden 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Engin Çağlar hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de dün yolun karşısına geçmeye çalışan usta oyuncu Engin Çağlar'a motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Çağlar'ın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu.

Film-San Vakfı'nın sosyal medyadaki paylaşımında "Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması’nın ve Yeşilçam’ın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

