İHA 01.11.2025 11:32

Arda Güler ve Kenan Yıldız 'Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi

Milli futbolcularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildi.

[Fotograf: AA]

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonunun (IFFHS)  1987 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği ödüllerde bu yıl "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" kategorisinde İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile İtalya'nın Juventus ekibinde mücadele eden milli oyuncumuz Kenan Yıldız aday gösterildi.

Arda Güler, ayrıca "Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu" kategorisi aday listesinde de yer aldı.

Dünyanın farklı kıtalarındaki 120 ülkeden gelen spor gazetecileri ve futbol uzmanlarının oluşturduğu uluslararası IFFHS jürisi, ödül alan isimleri 10 Aralık 2025 tarihinden sonra açıklayacak.

Jüri üyeleri, adaylarla ilgili değerlendirmelerini yıl bazında (ocak-aralık dönemi) yapacağı belirtildi.

