Türkiye
Diyarbakır Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi25 Eylül 2019 Çarşamba 18:41 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 18:58
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice kırsalında "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu" düzenlendi.
Bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA
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