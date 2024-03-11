Duman 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 11.03.2024 09:42

Diyarbakır ile Elazığ arasındaki bağlantı yolu ulaşıma açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Elazığ İl Özel İdaresi işbirliğiyle yenilenen Hani ilçesi Çukur Mahallesi-Elazığ Üçocak beldesi arasındaki bağlantı yolu hizmete açıldı.

Diyarbakır ile Elazığ arasındaki bağlantı yolu ulaşıma açıldı

Daha önce kullanılmaz halde olan 9 kilometrelik yolda altyapı çalışmaları tamamlanarak, yola 12 bin ton sıcak asfalt serildi.

Yolun yenilenerek hizmete girmesi dolayısıyla Üçocak beldesindeki taziye evinde tören düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, programda yaptığı konuşmada daha önce bölgede var olan yolu uzun süre işlemez hale getiren bir zihniyetin olduğunu belirterek, şimdi ise oluşan huzur ikliminde çalışmalar yapıldığıın ifade etti.

Diyarbakır ile Elazığ arasındaki bağlantı yolu ulaşıma açıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam da, "Bu yolun yapılması benim ve köylülerimiz açısından son derece önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bir daha Diyarbakır’da su sorununu konuşmayacağız"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, güzel bir hizmeti açmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, asfaltlanan 9 kilometrelik yolun hayırlı olmasını diledi.

Diyarbakır ile Elazığ arasındaki bağlantı yolu ulaşıma açıldı

Vali Su, şöyle konuştu:

“Diyarbakır’ımızda son 2 yılda 3 bin kilometre asfalt yaptık. Bunun yaklaşık 200 kilometresi sıcak asfalt. 1 milyon 150 bin metrekare kilit parke döşedik. Diyarbakır’ın su sorununu 2055 yılına kadar çözecek olan Dicle Barajı'ndan ikinci bir hattın da ihalesini yaptık. Şu anda başladı, devam ediyor. 2025 Şubat'ında bitiyor ve biz bir daha Diyarbakır’da su sorununu konuşmayacağız"

Elazığ Valisi Ömer Toraman da, iki kentin birbirine komşu iki kadim vilayet olduğunu anlatarak, komşu ilçeleri birbirine bağlayan hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi.

ETİKETLER
Diyarbakır Ulaşım Elazığ
Sıradaki Haber
Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:40
İsrail ordusu ramazanın ilk gününde Batı Şeria'ya baskınlar düzenledi
10:39
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
10:31
Otomobil üretimi ocak-şubat döneminde 151 bin adet oldu
10:27
Brent petrolün varil fiyatı 81,69 dolar
10:15
59 il ihracatını artırdı
10:14
ABD ve Ürdün, Gazze'nin kuzeyine 11 bin 500 öğünlük gıda yardımını havadan indirdi
Kudüs'te Ramazan'ın ilk gün müjdecisi olan "hilal" takibi
Kudüs'te Ramazan'ın ilk gün müjdecisi olan "hilal" takibi
FOTO FOKUS
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ