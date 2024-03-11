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Türkiye
AA 11.03.2024 08:37

Adana'da otobüsle kamyon çarpıştı: 1 ölü

Adana'da otobüs ile çarpışan kamyonun sürücüsü öldü.

Adana'da otobüsle kamyon çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Eray Kaya'nın kullandığı kamyon, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Mustafa Kemalpaşa Bulvarı kesişiminde Z.Ö. idaresindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'da otobüsle kamyon çarpıştı: 1 ölü

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde kamyon sürücüsü Eray Kaya'nın öldüğünü tespit etti.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasının ardından kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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