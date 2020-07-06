Sur ilçesinde 125 dönüm alana kurulu, günde ortalama 2 bin 500 büyük ve küçükbaş hayvan ile 2 bin kişinin giriş-çıkış yaptığı canlı hayvan borsasında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince hazırlanan proje kapsamında bir dizi düzenleme yapıldı.

5 bin ton asfalt, 5 bin 600 metrekare parke taşı, 12 büyük ve küçükbaş indirme rampası, 7 bindirme rampası, 2 dezenfeksiyon tüneli ile yenileme çalışmalarının yapıldığı canlı hayvan borsasına, dışarıdan hastalık kapma riskine karşı yeni bir giriş noktası daha yapıldı.

Araçlar, girişte dezenfeksiyon tünelinde ilaçlanarak alana alınacak.

Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün yeniden hizmete açılan canlı hayvan borsasına, kentten ve bölge illerinden yetiştiriciler, hayvanlarını getirmeye başladı.

Besici Fesih Çalışkan, hayvanlarını, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden borsaya getirdiğini söyledi.

Çalışkan, "Yapılan çalışmayla burada giriş ve çıkışlar eskiden daha güzel olmuş. Bugün buraya geldiğimde hayvan giriş rampaları yapılmış, yolu düzeltilmişti. Güzel bir manzarayla karşılaştık. Yeni haliyle burası çok güzel olmuş. Biz de çok mutlu olduk." dedi.