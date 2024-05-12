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Türkiye
AA 12.05.2024 22:37

Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa için gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır, Batman ile Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa için gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere göre, gece saatlerinden itibaren 13 Mayıs Pazartesi akşam saatlerine kadar, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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