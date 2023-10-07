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Türkiye
AA 07.10.2023 15:39

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1496'ncı gününde devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
[Fotograf: AA]

 

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Oğlu Eren için eylem yapan anne Fadime Aksu, sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Oğlunun hasretinden hastalandığını ve onu çok özlediğini ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"10 yıldır yavrumdan haber alamıyorum. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan dön, gel. Sizi zorluklarla büyüttüm. Yılmadan burada kalacağım ve çocuğumu almadan da gitmeyeceğim. PKK ve HDP'ye çocuğumu yem etmeyeceğim. Oğlum devletimiz, güvenlik güçlerimiz var. Kaçın gelin. Güçlü devletimiz var."

Oğlu Ramazan için eylemde yer alan anne Mevlüde Üçdağ ise evladının 2015 yılında HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirtti.

Evladından haber alamadığını anlatan Üçdağ, "Oğlumu çok özledim, onsuz geçen günler, geceler beni kahrediyor. Oğlumun dağda olmasını istemiyorum. Artık 'yeter' diyorum. Sonuna kadar eylemi sürdüreceğim. Oğlum artık gel dayanamıyorum. Senin hayatını, her şeyini mahvettiler. Gel güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.

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Diyarbakır Evlat Nöbeti
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