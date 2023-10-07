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Türkiye
İHA 07.10.2023 15:25

Kanser hastasını 300 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı

İstanbul'da, kendilerini bankacı olarak tanıtan ve kanser tedavisi gören bir kişinin 300 bin lirasını dolandıran 3 kişi yakalandı.

Kanser hastasını 300 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı

İstanbul'da, kanser tedavisi gören mağdur şahsı bankacı gibi arayan 3 şüpheli, çekmiş olduğu krediden dolayı sigorta primi kesildiğini, sigorta primi ödememesi için mobil bankacılığa güncelleme geleceğini, bu güncelleme tamamlanana kadar hesabında bulunan paranın belirttikleri hesaba aktarılması gerektiğini söyledi.

Şahsın hesabında bulunan 300 bin lirayı başka hesaba aktardıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan incelemelerde birçok dijital materyal ele geçirildi. Kanser hastasını dolandıran şahıslar yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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