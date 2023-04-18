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Türkiye
AA 18.04.2023 16:14

Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor.

Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı
[Fotograf: AA]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1324'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Rahime Taşçı, evladına duyduğu özlemi dile getirdi.

Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Taşçı, "Faruk burada seni bekliyorum, gel güvenlik güçlerimize teslim ol. 10 senedir bayram yaşamıyorum. Kardeşlerin de seni bekliyor" dedi.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın ise evladına kavuşuncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğini söyledi. 

Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Aydın, "Bütün dünya feryadımızı duydu, bir tek HDP duymadı. Burada evladımızı istiyoruz. Kararlı bir şekilde sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun, bu hasretlik bitsin" ifadelerini kullandı.

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