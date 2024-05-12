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Türkiye
DHA 12.05.2024 10:26

Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'ne buruk girdi

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve HDP binası önünde başlattığı evlat nöbetini sürdüren anneler, Anneler Günü'ne buruk girdi.

Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'ne buruk girdi
[Fotograf: DHA]

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

375 ailenin dönüşümlü olarak 1714 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 53 aile, çocuğuna kavuştu.

Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'ne buruk girdi

Evlat nöbetindeki anneler, Anneler Günü'ne buruk girerken, 2021’de oğlu Mustafa’ya kavuşan ancak diğer aileler için evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, “Burada feryat figan eden annelerimiz, evlatlarının hasretleriyle yanıp tutuşuyor. Evet, ben kendi evladıma kavuştum. 2 dönemdir Anneler Günü’nde benim evladım yanımda. Temennim o ki bütün anneler kendi evladına kavuşsun, bir an önce bu acı dinsin. Buradan da evlatlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin bugün Anneler Günü. Annelerinizin kucaklarına dönün, onlara en büyük hediye sizlersiniz. Bu hasretlik bitsin istiyoruz. Şu anda tüm anne ve babalara çağrımızdır. Gelin kendi çocuklarınıza sahip çıkın. Evlatlarınızı PKK’nın siyasi ayağı olan DEM Parti’den isteyin diye çağrıda bulunuyorum. Eminim ki 53 anne evladına kavuştuğu gibi diğer annelerimiz de evlatlarına kavuşacak. Anneler Günü’nde artık ağlamak değil, gülmek istiyoruz. Buradaki acılı annelerin feryadına da tüm Türkiye’yi ortak olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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Diyarbakır Anneler Günü Evlat Nöbeti Terörle Mücadele
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