Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Mersin'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanlarıyla Suphi Öner Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı kapsamında 149 ülkeye kurban eti götürdüklerini belirtti.

Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşunun hizmet verdiğini aktaran Erbaş, "Hepiniz esasında hayır işlerinin bir ucundan tutmuşsunuz. Küçücük niyetlerle ne kadar büyük sonuçların alındığını vakıf faaliyetlerini dinlediğimiz zaman görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"149 ülkeye kurban eti ulaştırdık"

Erbaş, vakıf geleneğinin temelini Hazreti Peygamberin Medine'de Fedek arazisini bağışlayarak attığını belirterek bu geleneğin o günden bugüne devam ettiğini ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içinde ve yurt dışında 20 binin üzerinde öğrenciye ulaştıklarını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl 149 ülkeye kurban eti ulaştırdık. Bu, sadece bir parça eti, o insanların sofrasına ulaştırmak değil, Türkiye sevgisini ulaştırmak, Türk bayrağını 149 ülkede tanıtmak demektir. Hem hayri yardımlarda hem de eğitim yardımlarında elhamdülillah, vakıflarımızın çok büyük katkısı oluyor. Büyük devlet, millet olmak böyle oluyor. İllerimizde ne kadar ileri derecede hayri işler yapılırsa hem toplum hem ülke olarak kazanırız. Biliyorum ki sizlerin de bu konuda çalışmalarınız, tecrübeleriniz var. Hayır işleri ve orada oluşan tecrübeler paylaşıldıkça artar."

Toplantının önemli bir yanının da katılımcıların tecrübelerini paylaşması olduğunu bildiren Erbaş, konuşmasının ardından katılımcıların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat ise Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında yürütmüş olduğu hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

Programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA