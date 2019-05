Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes, "Türkiye hem kendisinin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haklarını korumaya kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Maritime claims of EU members, violating the legitimate rights of 3rd countries cannot be portrayed as the external borders of the EU. That’s indeed the gross violation of international law. Turkey is determined to continue to protect it own & Turkish Cypriots’ CS/EEZ rights.