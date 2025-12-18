Puslu 2.5ºC Ankara
Dünya
France24 18.12.2025 09:01

Fransa'da "darbe" iddiası taşıyan sahte video ortalığı karıştırdı

Aralık ayının ikinci haftasında Fransızca sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve Fransa'da bir "darbe" yapıldığını iddia eden yapay zeka ürünü video, uluslararası bir krize dönüştü.

Fransa'da "darbe" iddiası taşıyan sahte video ortalığı karıştırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un devrildiğini iddia eden video milyonlarca izlenmeye ulaşırken, Meta'nın içeriği kaldırmayı reddetmesi "demokrasilerin egemenliği" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

"Live 24" adlı gerçekte var olmayan bir haber kanalının logosuyla paylaşılan videoda, bir muhabir Eyfel Kulesi önünde polis ışıkları ve helikopter hareketliliği eşliğinde "kimliği belirsiz bir albay önderliğinde darbe yapıldığını" duyuruyordu.

Tamamen yapay zeka ile üretilen bu içerik, kısa sürede 13 milyon izlenmeye ulaştı.

Bir Afrika liderinden Macron'a mesaj

Görüntülerin yarattığı panik o kadar büyüdü ki, ismi açıklanmayan bir Afrikalı devlet başkanı doğrudan Emmanuel Macron ile iletişime geçerek "Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenizde neler oluyor?" diye sordu.

Olayı Marsilya ziyareti sırasında basınla paylaşan Macron, videoyu ilk gördüğünde şaşırdığını ancak durumun ciddiyetini anlayınca ekibiyle birlikte Meta'ya başvurduğunu belirtti.

Ancak Meta, videonun platform kurallarını ihlal etmediğini savunarak başlangıçta silmeyi reddetti. Macron, "Bu insanlar bizimle alay ediyor. Kamuoyu tartışmalarının sağlıklı yürümesini umursamıyorlar ve demokrasilerin egemenliğini hiçe sayarak bizi tehlikeye atıyorlar," diyerek ABD merkezli teknoloji devlerine karşı yeterli donanıma sahip olmadıklarını itiraf etti.

Dezenformasyona karşı zayıf savunma

Meta'nın bu tutumu, Ocak ayında Mark Zuckerberg'in doğrulama (fact-checking) politikalarının çoğunu sonlandıracağını açıklamasının ardından geldi. Zuckerberg, bu mekanizmaların siyasi olarak taraflı hale geldiğini savunmuştu. Macron'un müdahalesine rağmen video, üzerinde sadece "bu içerik dijital olarak değiştirilmiş olabilir" uyarısıyla günlerce yayında kaldı ve ancak Çarşamba günü sistemden kaldırıldı.

Bu olay, Fransa'nın ve Macron'un ilk kez hedef alındığı bir dezenformasyon kampanyası değil. Daha önce de Macron'un Ukrayna ziyareti sırasında çekildiği iddia edilen sahte görüntüler ve yine aynı kullanıcı tarafından paylaşılan başka darbe videoları milyonlarca kez izlenmişti.

