Malatya'da Abdulkadir Akıl yönetimindeki 63 AK 324 plakalı tır, Doğanşehir-Sürgü kara yolunun 48. kilometresinde devrildi.
Şoför mahallinin büyük zarar gördüğü kazadan sürücü Akıl yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
Malatya'da Abdulkadir Akıl yönetimindeki 63 AK 324 plakalı tır, Doğanşehir-Sürgü kara yolunun 48. kilometresinde devrildi.
Şoför mahallinin büyük zarar gördüğü kazadan sürücü Akıl yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA