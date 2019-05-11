TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası’nın ilk etabında, Anemurium Antik Kenti’nde özel olarak hazırlanan parkurda, pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla kıyasıya mücadele etti.

40 lisanslı pilot katıldı

Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer aldığı Türkiye Drone Şampiyonasının birinci etap yarışlarına Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 40 lisanslı pilot katıldı.

Yarışların sonunda dereceye giren pilotlar uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil edecekler.

Kaynak: TRT Haber/İHA