Gündem
TRT Haber 18.12.2025 08:48

17 ilde sahte alkol imalathaneleri deşifre edildi

Jandarma ekiplerince 17 ilde düzenlenen sahte ve kaçak alkole yönelik operasyonlarda on binlerce litre alkollü içki ve etil alkol ele geçirildi, 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 2 haftadır operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Operasyonlarımızda, 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdik. 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı."

Yerlikaya, ele geçirilen ürünlerle vatandaşların sağlığına zarar verilmesini engellediklerini vurgulayarak, sahte alkol üretimine yönelik operasyonları 81 ilde aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

Vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini isteyen Yerlikaya, çalışmalarda görev alan personeli tebrik etti.

Ali Yerlikaya Sahte Alkol Sahte İçki Kaçak İçki
