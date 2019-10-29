Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Cumhuriyet'in 100. yılında, öğrencileri, 2023 hedeflerine ulaşma yolunda "Türk Dış Politikası"nın ana unsurları, araçları, öncelikleri, fırsat alanları, karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ele alan makaleler yazmaya davet ediyor.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Yarışmaya gönderilecek makalelerde, "araçlar ile temel hedefler arasında, üzerine iyice düşünülmüş ilişkiler" olarak da tanımlanan "Büyük Strateji" kavramı kapsamında mevcut ve potansiyel dış politika meselelerimizin stratejik bir çerçevede ele alınması bekleniyor.

28 Ekim'de başlayan yarışma başvuruları, 15 Aralık'a kadar devam edecek. İlk üçe giren yarışmacılar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir yurt dışı seyahatinde resmi heyette yer alacak. Ayrıca, birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye ise 5 bin lira para ödülü verilecek.

Değerlendirme nasıl yapılacak?

Makalelerin değerlendirmesi, Dışişleri Bakanlığı mensupları ve akademisyenlerden oluşan bir heyet tarafından yapılacak.

Değerlendirmelerde yazım tekniği, metodoloji, dil ve ifade yeteneği, savların özgünlüğü ve uygulanabilirliği dikkate alınacak.

SAM Başkanı Ufuk Ulutaş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencileri yarışmaya katılmaya davet etti.

Değerli Lisans Öğrencileri!

Türk Dış Politikasına katkıda bulunmaya hazır mısınız? Sizi Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi temasıyla hazırladığımız, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Dış Politikası" başlıklı makale yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz. https://t.co/yw5kbdiqq5 pic.twitter.com/EH3bq3SCFk — Ufuk Ulutaş (@ufukulutas) October 28, 2019

Yarışmaya kimler katılabilir?

Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, hukuk, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri yarışmaya katılabilir.

Başvuru şartları

- T.C. vatandaşı veya MaviKart hamili olmak,

- Türkiye’deki veya yurt dışındaki üniversitelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümlerinde lisans öğrencisi olmak,

- Makaleler, yazarının güncel özgeçmiş ve öğrenci belgesiyle birlikte "yarisma@mfa.gov.tr" e-posta adresine “SAM Makale Yarışması” konu başlığıyla gönderilmeli,

- Yarışma için hazırlanacak makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde en az 3 bin en fazla 4 bin kelime olmalı. İngilizce ve Türkçe özetler ile son notlar kelime sınırlamasına dahil değil.

Yarışmaya katılan makalelerin tüm yayın, yayım ve dağıtım hakları Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezine ait. Ayrıntılı yazım kuralları http://sam.gov.tr/tr/instructions-for-authors/ adresinde mevcut.

Kaynak: TRT Haber