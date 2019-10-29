Erzurum'da Kara Fatma, Maraş'ta Sütçü İmam, İnebolu'da Şerife Bacı, Antep'te Şahin Bey ve Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde küllerinden dirilen bir halk...

İletişim Başkanlığının İstanbul'da açtığı Dijital Gösterim Merkezinde, ilk olarak Anadolu kahramanları anlatılıyor, daha sonra ise Cumhuriyet'in kuruluş süreci.

23 Ekim'de açılan "Cumhuriyet'e Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezini 10 bini aşkın kişi ziyaret etti. Videolar, hologramlar ve üç boyutlu görsellerin kullanıldığı merkezde, 29 Ekim'de de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Merkezde, tarihi belgeler de sergileniyor. Onlar arasında en anlamlısı, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olması.

Merkezde, tarihteki tüm Türk devletleri de 3 boyutlu video gösterimi ile tanıtılıyor.

Haber: Nurgül Dönmez

Kamera: Hayrettin Kavi