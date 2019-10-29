İstanbul'un Dijital Gösterim Merkezine binlerce ziyaretçi29 Ekim 2019 Salı 13:50 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 16:59
İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda açılan "Cumhuriyet'e Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezini, binlerce İstanbullu ziyaret etti.
Erzurum'da Kara Fatma, Maraş'ta Sütçü İmam, İnebolu'da Şerife Bacı, Antep'te Şahin Bey ve Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde küllerinden dirilen bir halk...
İletişim Başkanlığının İstanbul'da açtığı Dijital Gösterim Merkezinde, ilk olarak Anadolu kahramanları anlatılıyor, daha sonra ise Cumhuriyet'in kuruluş süreci.
23 Ekim'de açılan "Cumhuriyet'e Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezini 10 bini aşkın kişi ziyaret etti. Videolar, hologramlar ve üç boyutlu görsellerin kullanıldığı merkezde, 29 Ekim'de de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Merkezde, tarihi belgeler de sergileniyor. Onlar arasında en anlamlısı, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olması.
Merkezde, tarihteki tüm Türk devletleri de 3 boyutlu video gösterimi ile tanıtılıyor.
Haber: Nurgül Dönmez
Kamera: Hayrettin Kavi