Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'ın Basra bölgesine seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın Basra vilayetinde olumsuz yaşam koşullarına tepki olarak başlatılan ve şiddeti son dönemde artan protesto gösterileri endişeyle takip edilmektedir. Irak Hükümeti’nin ve dost ve kardeş Irak halkının karşılaştığı sınamaların üstesinden gelmesi için hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ülkemiz, Basra vilayetinin en kısa sürede hak ettiği huzura ve refaha kavuşması için her türlü katkıyı sunmaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Basra vilayetinde bulunan veya anılan vilayete seyahat edecek olan vatandaşlarımızın güvenlikleri için, protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmaları ve gelişmelere dair Bakanlığımız ve Bağdat Büyükelçiliğimiz tarafından yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye edilmektedir" uyarısı yapıldı.

Vatandaşların ihtiyaç duyulduğu takdirde, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı'nın Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları istendi.

Kaynak: AA