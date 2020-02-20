Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlanmasına dair kabul edilen karar hakkında açıklama yaptı.

Avrupa Birliği Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart'tan itibaren Türkiye’ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.

Bu adımla, belirlenen ülkelerle turizm potansiyelinin artırılmasının yanı sıra, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.