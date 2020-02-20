Haber Giriş: Kaynak: AA
Uygulama yapan trafik polisi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Tavas ilçesinde, uygulama yaptığı esnada otomobil çarpan trafik polisi ağır yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisi Erkan Temel, Denizli-Antalya kara yolu Sarıabat Mahallesi yakınlarındaki Tavas Makası mevkisinde, ekip arkadaşlarıyla birlikte yola trafik işaretlerini yerleştirerek uygulama başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Temel'e, Denizli'den Antalya istikametine giden Tuncay Çetin yönetimindeki kamyonetin evraklarını kontrol ettiği sırada, Oktay Yıldırım'ın kullandığı otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle bir süre sürüklenen ve ağır yaralanan Erkan Temel, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Yıldırım, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: denizli tavas trafik uygulaması trafik polisiSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 05:38
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