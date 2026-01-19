Duman 0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.01.2026 11:04

Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 29 arttı.

Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 204,5'e çıktı.

KFE, aralıkta yıllık yüzde 29 artarken bu dönemde reel olarak yüzde 1,4 azaldı. Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, aralıkta bir önceki aya göre İstanbul'da ve Ankara'da yüzde 0,2, İzmir'de de yüzde 0,1 azalış kaydedildi.

Endeks değerleri, bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 28,5, Ankara'da yüzde 34,9, İzmir'de yüzde 30,8 yükseldi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerdeki değişimler incelendiğinde, en yüksek yıllık artış yüzde 34,9 ile "Ankara" bölgesinde, en düşük yükseliş ise yüzde 22,1 ile "Edirne-Kırklareli-Tekirdağ" bölgesinde görüldü.

ETİKETLER
Merkez Bankası Konut
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar haftaya satış ağırlıklı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:43
IMF, Türkiye tahminini 3,7'den yüzde 4,2'ye yükseltti
12:43
Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinliler insanlık dışı koşullarla karşı karşıya
12:27
Elektrikli araç şarj soket sayısı 38 bini aştı
12:26
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
12:23
Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesi açılıyor
11:56
Orman yangınlarına karşı mücadele hamleleri güçleniyor
Trabzon'daki Kızlar Manastırı kültür ve sanat hayatına canlılık getirdi
Trabzon'daki Kızlar Manastırı kültür ve sanat hayatına canlılık getirdi
FOTO FOKUS
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ