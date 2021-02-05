Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada araç içerisindeki dede ile 6 yaşındaki torunu yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 73 yaşındaki Recep Yaman'ın kullandığı otomobil, Korhan Ekiz Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptı.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücü ile torunu 6 yaşındaki Zümra Kazan, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Yaman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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