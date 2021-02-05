Bursa'da zehir taciri 36 kişiye tutuklama
Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 48 zanlıdan 36'sı tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 600 personelin katılımıyla Bursa, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Tekirdağ'daki 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kapıları koçbaşıyla kırılarak adreslere giren ekipler, buralarda özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yaptı.
Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 34 adet yeşil reçeteyle satılan hap, iki hassas terazi ve 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 12 zanlının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
- 13:11
- 13:03
- 12:56
- 12:50
- 12:37