Narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 600 personelin katılımıyla Bursa, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Tekirdağ'daki 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kapıları koçbaşıyla kırılarak adreslere giren ekipler, buralarda özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 34 adet yeşil reçeteyle satılan hap, iki hassas terazi ve 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 12 zanlının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.