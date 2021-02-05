Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da tefeci operasyonu: 6 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana’da tefecilik yaparak yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi 2 Şubat’ta tefecilik yaparak 91 kişiyi mağdur eden ve yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Yeni bilgilere ulaşıldı
Zanlıların kendilerinden borç alan ancak ödeyemeyen kişilere ve ailelerine ölüm tehditlerinde bulunduğu iddia edildi.
Haksız kazanç sağlayan şüphelilerin mağdurlarından birinin ise şehrin tanınmış şekerlemecisi olduğu öne sürüldü.
Etiketler: Dolandırıcılık Kaçakçılık
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