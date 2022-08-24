Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dicle Nehri'nde kaybolan çocuktan acı haber
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşerek kaybolan 10 yaşındaki Ahmet Donat'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Ailesiyle 22 Ağustos'ta Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına vakit geçirmek için giden ve nehre düşerek kaybolan 10 yaşındaki Ahmet Donat'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.
AFAD ekiplerince, suya düştüğü yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde bulunan Donat'ın cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: Boğulma Diyarbakır
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