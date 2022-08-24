Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 08:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 25,14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 24, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Akdeniz, 40.21 km. Kas (Antalya)
Tarih-Saat : 24.08.2022, 08:30:22 TSİ
Enlem : 35.7601 N
Boylam : 29.7215 E
Derinlik : 25.14 km
Detay : https://t.co/1MUBPZxbwD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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