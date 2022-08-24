Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 07:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 24, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 20.12 km.Lasithi (Yunanistan), 159.47 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 24.08.2022, 06:44:02 TSİ
Enlem : 35.4903 N
Boylam : 26.3783 E
Derinlik : 7.09 km
Detay : https://t.co/A0lfa9WogU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sıradaki Haber
Esenyurt'ta silahlı kavga: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz