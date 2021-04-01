İstanbul Esenyurt’ta bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, "şaka olsun" diye mesai arkadaşının çayına dezenfektan döktü.

Olay yargıya taşındı

İki kez aynı şakayı yapan kişi, arkadaşının hastanelik olmasına sebep oldu. Yaşanan olay sonrasında ofis içerisindeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle konu yargıya taşındı.

Şaka yaptığını söyleyen güvenlik görevlisi işten kovuldu.

Öte yandan güvenlik görevlisinin, arkadaşının çayına dezenfektan sıktığı anlar kameraya yansıdı.