Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 13:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Dezenfektanlı çay" şakası mahkemeye taşındı
İstanbul'da bir fabrikada çalışan güvenlik görevlisi, çayına dezenfektan sıktığı arkadaşını hastanelik etti. Arkadaşının hastanelik olmasına sebep olan kişi ise, "şaka yaptım" diyerek kendini savundu.
İstanbul Esenyurt’ta bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, "şaka olsun" diye mesai arkadaşının çayına dezenfektan döktü.
Olay yargıya taşındı
İki kez aynı şakayı yapan kişi, arkadaşının hastanelik olmasına sebep oldu. Yaşanan olay sonrasında ofis içerisindeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle konu yargıya taşındı.
Şaka yaptığını söyleyen güvenlik görevlisi işten kovuldu.
Öte yandan güvenlik görevlisinin, arkadaşının çayına dezenfektan sıktığı anlar kameraya yansıdı.
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