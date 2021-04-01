Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 12:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'daki hortum korkuttu
Antalya Manavgat'ta denizde hortum oluştu. Gökyüzüne kadar uzanan hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Titreyen Göl mevkiinde oluşan hortum rüzgarın etkisiyle büyüdü. Gökyüzüne uzanan dev hortum bölge halkında endişeye sebep oldu.
Deniz üzerinde bir süre gezinen hortumu bölgedeki vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.
Sonra da kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi ve gözden kayboldu. İlçede rüzgarın etkisiyle dün de başka bir hortum meydana gelmişti.
Etiketler: Antalya Hava Durumu
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