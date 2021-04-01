Titreyen Göl mevkiinde oluşan hortum rüzgarın etkisiyle büyüdü. Gökyüzüne uzanan dev hortum bölge halkında endişeye sebep oldu.

Deniz üzerinde bir süre gezinen hortumu bölgedeki vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Sonra da kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi ve gözden kayboldu. İlçede rüzgarın etkisiyle dün de başka bir hortum meydana gelmişti.