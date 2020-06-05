Haber Giriş: Kaynak: DHA
Devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Şanlıurfa'da, saman yüklü kamyonun virajda devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda minibüs bekleyen bir kişi ise kamyon altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Şanlıurfa'nın Fırat Mahallesi'nde, Kamil A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, virajda devrildi. Kaza sırasında kaldırımda minibüs bekleyen bir kişi ise kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yaralanan kimsenin olmadığı kazada, devrilen kamyonun kasasındaki saman çuvalları ise yola savruldu. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olay sonrası devrilen kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı, saman çuvalları ise başka bir araca yüklendi.
Etiketler: saman yüklü kamyonSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 14:05
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