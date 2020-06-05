Şanlıurfa'nın Fırat Mahallesi'nde, Kamil A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, virajda devrildi. Kaza sırasında kaldırımda minibüs bekleyen bir kişi ise kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaralanan kimsenin olmadığı kazada, devrilen kamyonun kasasındaki saman çuvalları ise yola savruldu. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olay sonrası devrilen kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı, saman çuvalları ise başka bir araca yüklendi.

