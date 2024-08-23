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Türkiye
TRT Haber 23.08.2024 10:30

Devlet himayesindeki gençler sahaya iniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bakımı ve koruması altındaki gençler, Eskişehir’de 24-26 Ağustos tarihleri arasında İller Arası Genç Erkekler Futbol Turnuvası’nda bir araya gelecek.

Devlet himayesindeki gençler sahaya iniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlığın kuruluşlarında kalan 15-18 yaş arası erkek çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimlerini desteklemek, sosyal etkileşimlerini artırmak ve rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla Eskişehir ve çevresindeki yedi ili kapsayacak bir futbol turnuvası düzenlenecek.

Eskişehir Valiliği himayesindeki Spor Benim Hayalim: Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası, “Birlikte daha güçlüyüz: Kardeşlik ve Sporla” temasıyla düzenlenecek. Turnavaya Eskişehir, Konya, Bilecik, Ankara, Yalova, Sakarya, Bursa ve Kütahya’daki kuruluşlarda kalan çocuklar da katılacak.

Çocuklar yeteneklerini sergileyecek

Turnuva ile çocukların spor yoluyla rehabilitasyon süreçlerine destek olunması, sosyal etkileşimlerinin artırılması ve kendilerine olan güvenlerinin pekiştirilmesi hedeflenirken, çocuklar turnuva boyunca yeteneklerini sergileme ve aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı yakalayacak.

Çocukların hem bireysel hem de toplumsal gelişimlerine katkıda bulunarak, onların geleceğe daha umutlu ve güçlü bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olacak turnuvanın öncelikli hedeflerden biri, çocukların düzenli spor yaparak fiziksel sağlıklarını ve dayanıklılıklarını artırmak olarak belirlendi.

Takım çalışması, iş birliği ve liderlik becerileri kazandırmayı amaçlayan turnuvada çocuklar birlikte çalışmayı öğrenecek, ortak hedeflere ulaşma konusunda deneyim kazanacak ve liderlik yeteneklerini geliştirecekler.

Dayanışma kültürü yaygınlaştırılacak

Çocuklar arasında kardeşlik bağlarını güçlendirme, birbirlerine destek olma ve dayanışma kültürünün yaygınlaşmasını da sağlayacak olan futbol turnuvası, farklı illerden çocukların birbirlerinin kültürlerini tanımalarına olanak sağlayacak, kültürel farkındalıklarının artmasına katkıda bulunacak.

Ödüller sahipleri bulacak

Turnuva sonunda birinci olan takıma şampiyonluk kupası verilecek. Ayrıca alınan derecelere göre madalyalar dağıtılacak. Öte yandan turnuvanın en iyi oyuncuları, en centilmen takımı gibi özel ödüller de sahiplerini bulacak. 

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa Eskişehir Mahinur Özdemir Göktaş
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