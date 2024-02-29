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Türkiye
DHA 29.02.2024 16:20

Devlet hastanelerine ait 35 bin kutu ilaç, bakkal dükkanından çıktı

Adana'da bir bakkal dükkanına düzenlenen operasyonda, farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlenen 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi.

Devlet hastanelerine ait 35 bin kutu ilaç, bakkal dükkanından çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, eşi Hicran B’nin üzerine ilaç satış ve dağıtım şirket kuran Erdal B’nin, usulsüz yollarla temin ettiği kanser, insülin, antibiyotik ve alerji ilaçlarını, yurt içi ve dışında sattığını tespit etti.

Ekipler, Erdal B’nin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’ndeki bakkal dükkanına operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi gereken ilaçların, rastgele kutularda saklandığı saptandı. Satış hazırlığı yapıldığı belirlenen ilaçlara el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan ilaçların, önemli bir bölümünün farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlendi. Öte yandan ilaçların, hastanelerden kim tarafından ve nasıl çıkartıldığının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Erdal B. ifadesinde, "İlaçları çok önce almıştım. İhraç edecektin ancak enflasyon nedeniyle elimde kaldı, satamadım. İlaçların son kullanma tarihi geçmişti ve imhaya gidecekti" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal B. ile Hicran B., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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