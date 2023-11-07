Devlet desteğiyle kurduğu elma bahçesinden 180 ton verim aldı

Ahlat Kaymakamlığının hazırladığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da (DAKA) desteklediği "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Güdümlü Projesi" kapsamında ilçede elma bahçeleri kuruldu.

Kınalıkoç köyünde yaşayan Örken de desteklerden yararlanarak 60 dönümlük tarım arazisini 5 yıl önce elma bahçesine dönüştürdü.

Fidanları özenle büyüten ve ikinci yıldan itibaren ürün almaya başlayan Örken bu yıl bahçesinden 180 ton elma elde etti.

Bahçede incelemede bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ilçede 2 bin 500 dekar alanda elma üretildiğini söyledi.

Toprağının verimli ve ikliminin müsait olmasından dolayı Ahlat'ta tarımsal faaliyetlerin öne çıktığını anlatan Keskin şöyle konuştu:

"Son 3 yıldır DAP ve DAKA'nın verdiği yüzde 50 ve yüzde 70 hibe desteklerle elma üretimi arttı. Kalite, renk ve tat bakımından piyasanın aradığı özellikte elma çeşidini ürettik. Son 2 yılda kurulan bahçelerle gelecek birkaç yıl içinde 'scarlet spur' elma çeşidimizden yıllık 3 ile 4 bin ton civarında ürün bekliyoruz."

Örken ise 60 dönüm alanda 7 bin 500 ağaçtan müteşekkil bahçede yetiştirdiği elmalara yoğun talebin olduğunu belirtti.

Her yıl elma veriminin arttığını ifade eden Örken, "Elmamıza her yerden talep var. Son 3 yıldır Ağrı'da bir komisyoncuya satıyoruz. Bu yıl 180 ton ürün satışımız oldu. Hasattan memnunuz. Elmalarımızın kalitesi çok iyi. Devletimizin verdiği destekle diktiğimiz fidanlarla bu sektöre girdik. Elma diğer tarımsal ürünler arasında masrafı çok olmayan bir ürün." dedi.