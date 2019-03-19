Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki dev uçaklar, göklerdeki yorgunluğunu Kayseri'de atıyor. Jetler hariç hava kuvvetleri filosundaki neredeyse tüm uçaklar 2. Hava Bakım Fabrikası'nda bakım ve onarım görüyor.

Yıllık olarak yaklaşık 30 civarında uçağın, yaklaşık da 10 civarında motorun bakımının gerçekleştirildiği dev tesis, 216 bin metrekare alana kurulu. 4 aktif hangarı, 8 bakım atölyesi bulunan tesiste, uçakların boyasından kaportasına, aviyonik sistemlerinden motor pervanelerine kadar her parçası özenle yenileniyor.

“Bu kabiliyet sayılı ülkede mevcut”

Tesiste çok az sayıda ülkenin gerçekleştirebildiği özel bakımlar da yapılıyor.

Fabrikada görevli Mühendis Oktay Sazak, “C-130 uçaklarında ‘Rainbow Fittig’ dediğimiz ana yapısal elemanlar iki kanadı birbirine bağlayan ana yapısal elemanlardır ve bizim tarafımızdan değiştirilmekte. Bu kabiliyet sayılı ülkede mevcut. Bu kabiliyeti olmayan ülkeler kabiliyeti olan ülkelerde parası dahilinde bu işlemleri gerçekleştiriyorlar.” dedi.

Büyük uçaklar da Türk mühendis ve işçilerinin ellerinden geçiyor

Filonun en büyükleri de, Kayseri'de Türk mühendis ve işçilerinin ellerinden geçiyor. Sınır ötesinde terörle mücadele harekatına katılan jetlere havada yakıt ikmali yapan tanker uçağı da bu tesislerde bakım ve onarım görüyor.

Daha önce bakımları yurt dışında yapılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yakın zamanda katılan devasa kargo uçakları A-400M’lerin bakımları da artık bu tesislerde yapılmaya başlandı.

Tesiste sadece uçakların bakımının yapılmadığını dile getiren Fabrika Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, aynı zamanda imalat atölyeleri denilen atölyelerde de yaklaşık 3 bin kalemde 200 bin adet malzemenin yerli olarak üretildiğini belirtti.

Böylece milyonlarca dolar tasarruf ediliyor, harcanan para yurt içinde kalıyor. Yabancı bağımlılığı asgari seviyeye indirildiği için metal kanatlı kuşlar da gökyüzüne daha çabuk kavuşuyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kameraman: Seyit Taşdelen