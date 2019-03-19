Türkiye
Marmara'da sıcaklık artıyor
19 Mart 2019 Salı 09:33 - Son Güncelleme 19 Mart 2019 Salı 09:33
Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU...
Yer yer pus ve sis öngörülen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Kaynak: AA
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