Antalya'nın Kemer ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Buse'nin kaybolduğu Ağva deresi ve denizde bu sabah dalgıçlar arama yapamadı.

Dere debisinin yükseldiği gözlenirken, denizdeki arama girişimine ise dev dalgalar engel oldu.

Jandarma ekipleri, dere kenarı ile bölgede araçlarla devriye görevine devam etti.

Hava şartlarının elverişli olması halinde arama çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.

Buse'ye 24 Ocak'tan bu yana ulaşılamadı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.

Kaynak: AA