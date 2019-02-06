Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Muş'ta aşırı soğuk etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle merkeze bağlı bazı köylerden geçen dereler ile bazı noktalardaki su şebekeleri dondu, ağaçlar kırağı tuttu.

Çamaşırlar da dondu

Eşmepınar köyü sakinlerinden Mehmet Ergül, su şebekesi donduğu için su ihtiyaçlarını köy meydanındaki çeşmeden karşıladıklarını söyledi.

Ergül, hava çok soğuk olduğu için mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadıklarını ifade etti.

Köy meydanındaki çeşmeden su taşıyan Songül Çetintaş ise, kuruması için ipe astıkları çamaşırların donduğunu dile getirdi.

Van'da 3 yol ulaşıma kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı aktarıldı.

Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü vurgulandı.

Hayvanları için kızakla saman taşıdılar

Bitlis'te de dondurucu soğuk etkili oluyor. Besiciler, karla kaplı arazide hayvanları için kızakla saman taşıdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de evlerin çatılarında bir metreyi aşan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, evlerinin çevresindeki kar ve çatılardaki buz sarkıtlarını kürekle temizledi.

Kaynak: AA