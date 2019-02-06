Ankara’da sabah saatlerine doğru sağanak yağış ve yoğun sis şehri etkisi altına aldı.
Hava koşullarını fırsat bilen hırsızlar, Ankara’nın keçileriyle meşhur Güdül ilçesinin Boyalı köyünde, merada otlayan 170 keçiyi çalarak kayıplara karıştı.
Hırsızları ihbar edene 20 bin TL ödül
Sürünün sahibi Adem Kalkan, keçileri çalan hırsızları ihbar edene 20 bin lira ödül vereceğini söyledi.
Güdül ilçesinde son dönemde sık sık keçi hırsızlığı yaşanırken, güvenlik güçleri hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA