PTT AŞ’den yapılan açıklamada, Elazığ depreminden etkilenenlere yardımda bulunmak isteyenlerin, işlem sırasında herhangi bir ücret ödemeyeceği belirtildi.

Bağışlar tüm PTT iş yerleri, Pttmatikler, PTT mobil ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

PTT'nin, depremzedelerin mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

"180 yıldır ülkemize hizmet eden PTT AŞ olarak deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."