Elazığ'daki deprem sonrası enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremden 17 saat sonra bir mucize gerçekleşti ve AFAD görevlisi enkaz altında kalan Azize Çelik ile cep telefonuyla konuştu. Hafızalara kazınan o konuşmadan dakikalar sonra ise onu enkazdan çekip çıkardılar.

AFAD ekipleri mucize kurtuluşu TRT Haber'e ağlayarak anlattı.

Elazığ depreminde Azize'yi enkazdan çıkaran ekip @trthaber'de. https://t.co/Nuyq0kYjGz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 26, 2020

"Bütün ülkeden buraya dua bekliyoruz" diye konuşan AFAD görevlisi, o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.