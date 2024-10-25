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Türkiye
TRT Haber 25.10.2024 21:47

Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay’da yarın 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek. Yeni teslim edilenlerle birlikte 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170’e yükselecek.

Asrın felaketinin ardından inşa edilen konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay’da yarın 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek.

Saat 14.00’te Hatay Gülderen TOKİ şantiye alanında düzenlenecek törende, AFAD merkezi ile birlikte 12 noktaya canlı bağlantı yapılacak.

Yeni teslim edilenlerle birlikte 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170’e yükselecek.

"Yapacağız dersek, yaparız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi sosyal medya hesabından, deprem bölgesiyle ilgili filmi paylaştı.

Tamamlanan konutların gösterildiği filmde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlarla birlikte söylediği "Kardeşlerim, biz bir şeyi yapacağız dersek, yaparız" sözleri de yer aldı.

 

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Hatay Konut Murat Kurum Recep Tayyip Erdoğan
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