Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzedeler kimlik kartı başvurularını mobil nüfus aracında yapıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde T.C. kimlik kartını kaybeden vatandaşların başvuruları, mobil nüfus hizmetleri aracında alınıyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, afet nedeniyle T.C. kimlik kartını kaybeden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mobil nüfus hizmetleri aracında başvuru alma işlemleri devam ediyor.
Araç, Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde hizmet veriyor.
Etiketler: Deprem
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