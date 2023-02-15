Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, afet nedeniyle T.C. kimlik kartını kaybeden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mobil nüfus hizmetleri aracında başvuru alma işlemleri devam ediyor.

Araç, Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde hizmet veriyor.