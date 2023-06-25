Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.06.2023 12:19

Depremzede yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtılıyor

Gaziantep'te, depremlerde hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımı yapılıyor.

Depremzede yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtılıyor
[Fotograf: AA]

Depremlerde hayvanları telef olan Tarım ve Orman Bakanlığının hayvan kayıt sistemine (TÜRKVET) kayıtlı üreticilere 5 bin 683 küçükbaş ve 430 büyükbaş hayvanın dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, yaptığı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Depremzede yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtılıyor

6 Şubat'taki depremlerde üreticilerin gece gündüz çalışarak beslediği hayvanların telef olduğunu anlatan Karayılan, şunları söyledi:

"Telef olan hayvanlarla ilgili sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı, 'ne kadar hayvanları telef olmuşsa hayvanların tamamı tekrar yetiştiricilerimize teslim edilecektir.' dedi. Biz de Bakanımızın talimatını yerine getiriyoruz. Bugün Gaziantep'te hayvanları telef olmuş ve TÜRKVET'te kaydı olan üreticilerimizin hayvanlarını teslim edeceğiz inşallah. Bu süreç inşallah bayram süreci boyunca devam eder bayramdan sonra süreci tamamlamış oluruz."

Hayvanları telef olan üreticiler de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yetkililere teşekkür etti.

Daha sonra depremlerde hayvanları telef olan üreticilere hayvan dağıtımı yapıldı.

ETİKETLER
Deprem Gaziantep Hayvancılık
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da otellerde doluluk yüzde 100'e yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Bitlis'te tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, çok sayıda hayvan telef oldu
13:19
Bakan Işıkhan: 11 ildeki 57 noktada 13 bin 319 iş yeri yapılacak
13:11
2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
13:07
Bakan Tekin: Küçük bir pozitif ayrımcılık düşündük
13:02
Edirne'de bir evde 26 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi
12:58
Şanlıurfa'daki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Aynı aileden 3 kişi öldü
Iğdır'da bol yağışla yeşeren doğa, besicileri göçten ve masraftan kurtardı
Iğdır'da bol yağışla yeşeren doğa, besicileri göçten ve masraftan kurtardı
FOTO FOKUS
Sahara Geçidi'ne haziranda kar yağdı
Sahara Geçidi'ne haziranda kar yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ