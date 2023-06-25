Depremzede yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtılıyor

Depremlerde hayvanları telef olan Tarım ve Orman Bakanlığının hayvan kayıt sistemine (TÜRKVET) kayıtlı üreticilere 5 bin 683 küçükbaş ve 430 büyükbaş hayvanın dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, yaptığı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

6 Şubat'taki depremlerde üreticilerin gece gündüz çalışarak beslediği hayvanların telef olduğunu anlatan Karayılan, şunları söyledi:

"Telef olan hayvanlarla ilgili sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı, 'ne kadar hayvanları telef olmuşsa hayvanların tamamı tekrar yetiştiricilerimize teslim edilecektir.' dedi. Biz de Bakanımızın talimatını yerine getiriyoruz. Bugün Gaziantep'te hayvanları telef olmuş ve TÜRKVET'te kaydı olan üreticilerimizin hayvanlarını teslim edeceğiz inşallah. Bu süreç inşallah bayram süreci boyunca devam eder bayramdan sonra süreci tamamlamış oluruz."

Hayvanları telef olan üreticiler de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yetkililere teşekkür etti.

Daha sonra depremlerde hayvanları telef olan üreticilere hayvan dağıtımı yapıldı.