Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmadı.

Jandarma ekipleri, depremde evleri ağır hasar gören 8 kişilik Tekocak ailesinin çocukları olan engelli Samet Tekocak'ın tekerlekli sandalyesi olmadığı için sokağa çıkamadığını öğrendi.

Jandarma ekipleri, temin ettikleri tekerlekli sandalye ile Samet'e sürpriz yaptı.

Beraberinde getirdikleri tekerlekli sandalyeye Samet’i bindiren Jandarma personeli, Samet ile konteyner kenti gezdi.

Samet ve ailesi mutluluklarını Jandarma personeli ile paylaştı. Zor günlerinde kendileriyle yakından ilgilenen jandarma ekibine teşekkür etti.