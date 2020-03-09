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TRT'ye 3 ödül birden
Radyo Evi Derneği RADEV tarafından düzenlenen ödül töreninde 2'si TRT Haber olmak üzere TRT'ye 3 ödül birden verildi.
Türkiye'nin ekranı TRT ödüle doymuyor. Radyo Evi Derneği RADEV tarafından 11'incisi düzenlenen "Negatifi Pozitife Çevirenler, Artı" ödülleri sahiplerini buldu.
Törende TRT, 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü.
Yılın Pozitif Televizyon Yöneticisi ödülü TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan'a verildi. Ödülü, TRT Haber Kanal Koordinatör Yardımcısı Ümit Çetin aldı.
Yılın Pozitif Televizyon Yaşam Programı ödülü ise TRT Haber'in sevilen programı Ömür Dediğin'e verildi.
Yılın Pozitif Radyo Dostu Ödülü'ne ise TRT Akademi layık görüldü.
Törende 13 kategoride 11 medya kuruluşunun yanı sıra belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve sosyal sorumluluk projeleri de ödüllendirildi.
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