Depremzede çiftçilerin tarlasında yangın: Köylüler 100 traktörle müdahale etti

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde Hüseyin Özer ve Ulaş Özer’e ait 136 dönümlük arpa tarlasında yangın çıktı.
Yangını fark eden trafik polisi Rıdvan Balina ve Yener Bektaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi, ardından yangına müdahale etmeye çalıştı.
Civardaki köylüler de bölgeye traktörlerle geldi. İtfaiye ekipleri ve yaklaşık 100’e yakın traktörün bulunduğu tarlada söndürme çalışmaları yapıldı.
Tarlayı sürerek alevlere engel oldular
İtfaiye ekipleri alevlere suyla müdahale ederken köylüler ise traktörlerle tarlayı sürerek alevlerin önünü kesmeye çalıştı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda 136 dönümlük arazinin yaklaşık 100 dönümlük alanı kül oldu.
Alevler civarda bulunan ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.