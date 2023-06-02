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Türkiye
İHA 02.06.2023 07:31

Depremzede çiftçilerin tarlasında yangın: Köylüler 100 traktörle müdahale etti

6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman’da, bir arpa tarlasında yangın çıktı. Alevlere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra 100’e yakın traktörle köylüler de müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. 100 dönümlük alan kül oldu.

Depremzede çiftçilerin tarlasında yangın: Köylüler 100 traktörle müdahale etti
[Fotograf: İHA]

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde Hüseyin Özer ve Ulaş Özer’e ait 136 dönümlük arpa tarlasında yangın çıktı.

Yangını fark eden trafik polisi Rıdvan Balina ve Yener Bektaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi, ardından yangına müdahale etmeye çalıştı.

Civardaki köylüler de bölgeye traktörlerle geldi. İtfaiye ekipleri ve yaklaşık 100’e yakın traktörün bulunduğu tarlada söndürme çalışmaları yapıldı.

Tarlayı sürerek alevlere engel oldular

İtfaiye ekipleri alevlere suyla müdahale ederken köylüler ise traktörlerle tarlayı sürerek alevlerin önünü kesmeye çalıştı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda 136 dönümlük arazinin yaklaşık 100 dönümlük alanı kül oldu.

Alevler civarda bulunan ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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