Kahramanmaraş merkezli depremin ağır hasar verdiği yerlerden biri de Hatay. Başta merkez ilçe Antakya olmak üzere kentin pek çok bölgesi enkaza dönüşmüş durumda...

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay’da AFAD ve gönüllü kuruluşların depremzedeler için yaptıkları çalışmalar aralıksız sürüyor. O yardım çalışmalarına katılan küçük bir gönüllü ise üzerinde gezdiği kamyonetin kasasından Hatay sokaklarını sesiyle dolduruyor.

"Abi al al al…"

1100 kilometrelik yol katetmiş...

Kimine muz, kimine hijyen malzemeleri uzatan Eyüp Aşıkkutlu henüz 11 yaşında. Deprem haberini alır almaz yardım toplamaya başlayan babasına destek olan Eyüp, kamyonet yüklenip yola revan olduklarında da babasını bırakmamış.

Gidecekleri yerin sıkıntılı olduğunu, kendisine sahip çıkamayabileceğini söylemesine karşın Eyüp tırmandığı kamyonetten inmemiş. İstanbul’dan Hatay’a 1100 kilometrelik yol tepmiş.

Şimdi o kamyonetle, babası ve amcalarıyla Hatay sokaklarında dolaşıp karşılarına çıkan herkese malzeme dağıtıyor. Yardım malzemelerini Eyüp’ün elinden alanlar ise çoğu zaman sarılıp yanaklarından öpüyor.

"Topladığımız yardımları burada insanlara verirken mutlu oluyorum"

Deprem bölgesinde gördükleri karşısında çok üzülse de Eyüp yüzündeki gülümsemeyi bozmamaya dikkat ediyor.

“Buraya yardıma geldim İstanbul’dan. Babamlarla, abimlerle birlikte geldik buraya. Yardımları ailemle birlikte topladık, sonra geldik. Şu an biraz korkuyor gibiyim, çünkü insanlar enkaz altında kaldı. Nasıl desem kendimi kötü hissediyorum enkazları görünce... Topladığımız yardımları burada insanlara verirken mutlu oluyorum. Çok seviniyorum, kendimi iyi hissediyorum. Enerjim yerine geliyor.”

"İnsanların hatırlarını da sormayı ihmal etmiyor"

Baba Fatih Aşıkkutlu oğlunun gelişine engel olamasa da deprem bölgesinde yaptıklarından dolayı gurur duyuyor.

“Aslen Trabzon Of’luyum. İstanbul Küçükçekmece’den geliyoruz. AFAD koordinasyonu ile birlikte geldik. Depremin ikinci günü akşamı buradaydık. 4 gün kaldık tekrar İstanbul’a döndük. Bu sefer oğlumla beraber; oğlum evde durmadı illa ‘Baba benim de gelmem gerekiyor’ deyince çıktık geldik. Dördüncü gecemiz burada Allah nasip ederse elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Çok büyük bir felaket... Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Başka bir şey demiyorum, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eyüp'le gurur duyuyorum başka bir şey demiyorum. Allah bütün evlatları bağışlasın milletimize. Burada gençlerimiz de var, onlarla beraber hareket ettik. Allah devletimize zeval vermesin. Çok büyük bir felaket, Allah yardımcısı olsun herkesin.”

Küçük gönüllü Eyüp bir süre daha Hatay sokaklarında olacak. Malzemeleri tükendiğinde yeniden doldurmak üzere İstanbul’a dönecekler. Yaptığı işten mutlu ve yardımları dağıtırken insanların hatırlarını da sormayı ihmal etmiyor. Kendisini görüntüleyen ağabeylerini de...

“Sizinle röportaj yapmak güzeldi, herkese selam söylüyorum görüşürüz.”

Kamera: Mustafa Tunç